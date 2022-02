Il parroco senza Green Pass che si barrica in un ufficio postale a La Spezia (Di martedì 1 febbraio 2022) Pretendeva di pagare alcune bollette in posta senza esibire il Green Pass, ma di fronte al rifiuto degli impiegati ha dato in escandescenze e si è barricato nell’ufficio: è successo a Bolano, vicino La Spezia. Protagonista della vicenda Don Piero Corsi, parroco della zona, che non amministra la chiesa locale ma ne è ospite: intorno alle 10 l’uomo si è rifiutato di cedere il suo posto ai clienti che venivano dopo di lui, “rimbalzato” allo sportello perché sprovvisto di certificato verde. Da oggi, infatti, è obbligatorio esibire il certificato negli uffici postali, come anche per entrare in banca, uffici pubblici e tabaccai. Alcune persone si sono proposte per pagare le bollette al posto suo, ma Don Corsi si è impuntato al punto da rendere necessario l’intervento dei ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Pretendeva di pagare alcune bollette in postaesibire il, ma di fronte al rifiuto degli impiegati ha dato in escandescenze e si èto nell’: è successo a Bolano, vicino La. Protagonista della vicenda Don Piero Corsi,della zona, che non amministra la chiesa locale ma ne è ospite: intorno alle 10 l’uomo si è rifiutato di cedere il suo posto ai clienti che venivano dopo di lui, “rimbalzato” allo sportello perché sprovvisto di certificato verde. Da oggi, infatti, è obbligatorio esibire il certificato negli uffici postali, come anche per entrare in banca, uffici pubblici e tabaccai. Alcune persone si sono proposte per pagare le bollette al posto suo, ma Don Corsi si è impuntato al punto da rendere necessario l’intervento dei ...

nonmiscrivere8 : RT @PraesesMundi: Parroco senza #greenpass si 'barrica' in ufficio postale - PraesesMundi : Parroco senza #greenpass si 'barrica' in ufficio postale - neXtquotidiano : Ma non era 'Porgi l'altra guancia'? Il parroco senza #GreenPass che si barrica in un ufficio postale a La Spezia - infoitinterno : Parroco senza green pass si barrica nell’ufficio postale, arrivano i carabinieri - MaxLandra : .#NOVAX IN NOME DI #DIO...!! Parroco senza #greenpass si 'barrica' in ufficio postale - -