Il Parco Nazionale del Vesuvio a Casa Sanremo | focus sui prodotti tipici del vulcano

Leggi su ildenaro

(Di martedì 1 febbraio 2022) Ildelsarà protagonista a “L’Italia in Vetrina”, il format di approfondimento sui territori d’eccellenza del nostro paese condotto da Veronica Maya, che andrà in onda durante i giorni in cui si svolgerà la 72 edizione del Festival di. Una importante vetrina per promuovere l’area protetta nel suo complesso ed in particolare ienogastronomici di elevata qualità che nascono nel territorio deldel. Partners dell’Ente, in questa iniziativa, saranno il Consorzio Tutela Vini, il Consorzio di tutela del Pomodorino del Piennolo dele la Strada del Vino. Ilsul ...