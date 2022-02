Il nuovo decreto Covid domani e i primi passi del governo per l’uscita dalla pandemia (Di martedì 1 febbraio 2022) Dieci giorni di proroga fino al 10 febbraio per le mascherine all’aperto, discoteche chiuse e ancora divieti per le feste all’aperto. Ma con la possibilità di riaprire a San Valentino. Il primo Consiglio dei Ministri dopo il voto del Quirinale il governo Draghi rinvia a domani, mercoledì, il nuovo decreto Covid ma comincia anche a rinnovare le misure in scadenza. Ma a tempo, dando un segnale forte mentre i casi sono in discesa: 16% in meno la scorsa settimana con ricoveri in diminuzione. Le previsioni dicono che all’inizio di marzo il numero di contagi ritornerà ai livelli in cui è possibile il tracciamento. E quindi il governo compie i primi passi per l’uscita dalla pandemia. Mentre il ... Leggi su open.online (Di martedì 1 febbraio 2022) Dieci giorni di proroga fino al 10 febbraio per le mascherine all’aperto, discoteche chiuse e ancora divieti per le feste all’aperto. Ma con la possibilità di riaprire a San Valentino. Il primo Consiglio dei Ministri dopo il voto del Quirinale ilDraghi rinvia a, mercoledì, ilma comincia anche a rinnovare le misure in scadenza. Ma a tempo, dando un segnale forte mentre i casi sono in discesa: 16% in meno la scorsa settimana con ricoveri in diminuzione. Le previsioni dicono che all’inizio di marzo il numero di contagi ritornerà ai livelli in cui è possibile il tracciamento. E quindi ilcompie iper. Mentre il ...

