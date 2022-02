Il New York Times acquista Wordle per un milione di dollari. Obiettivo: 10 milioni di abbonati entro il 2025 (Di martedì 1 febbraio 2022) The New York Times Company ha acquistato Wordle, il famoso e ormai virale gioco di parole a metà strada tra cruciverba e sudoku. La cifra dell’accordo non è stata rivelata, ma il prezzo è «inferiore alle sette cifre», dice l’editore del giornale di New York: si parla di 1 milione di dollari. Con questa mossa l’ambizione del New York Times è quella di arrivare a 10 milioni di abbonati entro il 2025. Wordle, creato dall’ingegnere software Josh Wardle nell’ottobre 2021 e che oggi ha milioni di giocatori ogni giorno, continuerà a essere gratuito per vecchi e nuovi utenti, e non è prevista al momento alcuna modifica. «Come parte del nostro ... Leggi su open.online (Di martedì 1 febbraio 2022) The NewCompany hato, il famoso e ormai virale gioco di parole a metà strada tra cruciverba e sudoku. La cifra dell’accordo non è stata rivelata, ma il prezzo è «inferiore alle sette cifre», dice l’editore del giornale di New: si parla di 1di. Con questa mossa l’ambizione del Newè quella di arrivare a 10diil, creato dall’ingegnere software Josh Wardle nell’ottobre 2021 e che oggi hadi giocatori ogni giorno, continuerà a essere gratuito per vecchi e nuovi utenti, e non è prevista al momento alcuna modifica. «Come parte del nostro ...

