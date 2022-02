Il Napoli pensa ad un possibile rinforzo dall’Udinese

(Di martedì 1 febbraio 2022) Nelche sarà, di primaria importanza sarà il nuovo acquisto che prenderà il posto di Faouzi Ghoulam, che si avvia alla scadenza di contratto. E quel profilo corrisponderebbe a quello di Mathias Olivera, esterno mancino in forza al Getafe su cui gli azzurri avrebbero messo le mani in vista dell’estate. CalciomercatoOlivera (Getty Images)Frattanto, anche il futuro di Kevin Malcuit – anch’egli in scadenza – potrebbe essere lontano da. Ragion per cui il club partenopeo dovrà guardarsi attorno anche per un terzino di piede destro. Piace Molina per la fascia destra Uno dei profili tenuti sotto osservazione dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli è quello di Nahuel Molina. L’esterno classe ’98 di proprietà dell’Udinese – stando all’edizione odierna de Il Mattino – è tra i nomi che potrebbero caratterizzare la ...

Advertising

concentrazione : Contro la #camorra il prefetto Napoli pensa videosorveglianza e ad una stretta sulla movida - giorgiomaresi : @scenda78 Pensa pure a come siete arrivati a vincere quella Coppa però, vincendo il Campionato dove sareste dovuti… - infoitsport : Napoli su Raspadori, ma piomba la Juve che ci pensa per sostituire Dybala - paolochiariello : #Juorno #Prefetto di #Napoli contro la camorra con video sorveglianza e con stretta sulla movida - juornoit : #Juorno #Prefetto di #Napoli contro la camorra con video sorveglianza e con stretta sulla movida -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli pensa

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Higuain: "A Miami sto bene, qui non ho mai ricevuto insulti dai tifosi", sial rinnovo di Koulibaly. Il senegalese pronto a diventare ...Anche all'Inter che ha il derby, la trasferta ae poi la Champions contro il Liverpool'. ... Torniamo al 1982? 'di farmi un torto?'. Vero che avete vinto quel Mundial perché giocavate ...Ancora qualche giorno e riprenderà il campionato di Serie A. L'Inter è in testa alla classifica con quattro punti di vantaggio su Napoli e Milan, ma con una partita in meno. Sulla lotta scudetto si è ...Come rivela la redazione sportiva di 7 Gold, "il Napoli, per la prossima sessione di calciomercato, sta pensando seriamente a un calciatore fortissimo: Fabiano Parisi. Ma la concorrenza per i ...