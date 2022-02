Il Napoli non si rinforza ma ritrova gli assenti: la Champions è alla portata? (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Questo mercato di riparazione passerà alla storia come quello del colpo Vlahovic. La giovane stella serba è passata dalla Fiorentina alla Juventus per quasi 80 milioni di euro, bonus inclusi. La Juve ha poi piazzato anche il colpo Zakaria, cercato in estate anche dal Napoli, e beffato mezza Serie A per il giovane Gatti, azzurri inclusi. Mentre i bianconeri infiammavano questa sessione, le altre squadre di alta classifica sono state molto più caute, ad esclusione del colpo Gosens dell’Inter. Il Napoli si è fermato all’arrivo in prestito di Tuanzebe, arrivato dal Manchester United. Napoli-Fiorentina, Tuanzebe e Vlahovic(Getty Images) Giuntoli studia per l’estate Il Napoli non si è appunto mosso per questa sessione, ma ha iniziato ad impostare una serie di ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Questo mercato di riparazione passeràstoria come quello del colpo Vlahovic. La giovane stella serba è passata dFiorentinaJuventus per quasi 80 milioni di euro, bonus inclusi. La Juve ha poi piazzato anche il colpo Zakaria, cercato in estate anche dal, e beffato mezza Serie A per il giovane Gatti, azzurri inclusi. Mentre i bianconeri infiammavano questa sessione, le altre squadre di alta classifica sono state molto più caute, ad esclusione del colpo Gosens dell’Inter. Ilsi è fermato all’arrivo in prestito di Tuanzebe, arrivato dal Manchester United.-Fiorentina, Tuanzebe e Vlahovic(Getty Images) Giuntoli studia per l’estate Ilnon si è appunto mosso per questa sessione, ma ha iniziato ad impostare una serie di ...

Advertising

enpaonlus : Poiana ferita a Scala non riesce a spiccare il volo, soccorsa dall'ENPA Costa d'Amalfi - - TgrRaiCalabria : Non è no vax, l'insegnante di 33 anni che si è dato fuoco davanti alla caserma dei carabinieri a Rende. Ricoverato… - SkyTG24 : Senza green pass non può prendere gelato, 88enne estrae pistola - Laura97523076 : RT @dgCarmel81: #prelemi come avete rotto il cazzo a questo ragazzo.. dopo un anno ve lo ha detto chiaramente ... a Napoli si dice' SCINNI… - AnnamariaBriola : RT @enpaonlus: Poiana ferita a Scala non riesce a spiccare il volo, soccorsa dall'ENPA Costa d'Amalfi - -