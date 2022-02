Il modello Mattarella torna buono anche per l’elezione del presidente della Cei (Di martedì 1 febbraio 2022) “Gli italiani possono guardare al futuro con rinnovata fiducia grazie alla disponibilità di un autentico servitore dello stato, che non si è sottratto al cambio dei suoi programmi per il bene del paese”, si legge nel commento dell’Osservatore Romano all’elezione bis di Sergio Mattarella al Quirinale. Al di là della prudenza diplomatica e della cortesia, era questa la soluzione prediletta sia Oltretevere sia ai piani alti della Cei, dove la continuità ai vertici dello stato era considerata l’opzione migliore. L’Osservatore Romano, non a caso, sottolinea che l’elezione di Mattarella comporta “il rafforzamento del governo di Mario Draghi”, chiamato a proseguire il suo per corso per “il bene del paese”. Ancora più entusiasta era, sabato sera, il comunicato ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 1 febbraio 2022) “Gli italiani possono guardare al futuro con rinnovata fiducia grazie alla disponibilità di un autentico servitore dello stato, che non si è sottratto al cambio dei suoi programmi per il bene del paese”, si legge nel commento dell’Osservatore Romano albis di Sergioal Quirinale. Al di làprudenza diplomatica ecortesia, era questa la soluzione prediletta sia Oltretevere sia ai piani altiCei, dove la continuità ai vertici dello stato era considerata l’opzione migliore. L’Osservatore Romano, non a caso, sottolinea chedicomporta “il rafforzamento del governo di Mario Draghi”, chiamato a proseguire il suo per corso per “il bene del paese”. Ancora più entusiasta era, sabato sera, il comunicato ...

