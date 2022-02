IL MALE NON ESISTE: Orso d’Oro a Berlino al cinema dal 10 marzo (Di martedì 1 febbraio 2022) Dal 10 marzo finalmente nelle sale italiane, distribuito da Satine Film, arriva IL MALE NON ESISTE, ultimo capolavoro del pluripremiato regista iraniano Mohammad Rasoulof. Cosa ha vinto “Il MALE non ESISTE”? “Il MALE non ESISTE”, vincitore dell’Orso d’Oro come Miglior Film alla Berlinale 70 e in numerosi altri Festival Internazionali (Seattle, San Paolo, Hong Kong, Philadelphia, Cleveland, Calgary, Oslo, Valladolid, Montclair, Batumi). Il film Un film simbolo, unico e straordinario, che solleva dilemmi morali universali che scuotono le coscienze e impongono una riflessione profonda sul tema della pena di morte e della responsabilità delle persone coinvolte nella sua esecuzione. Quattro storie, collegate da un sottile filo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 1 febbraio 2022) Dal 10finalmente nelle sale italiane, distribuito da Satine Film, arriva ILNON, ultimo capolavoro del pluripremiato regista iraniano Mohammad Rasoulof. Cosa ha vinto “Ilnon”? “Ilnon”, vincitore dell’come Miglior Film alla Berlinale 70 e in numerosi altri Festival Internazionali (Seattle, San Paolo, Hong Kong, Philadelphia, Cleveland, Calgary, Oslo, Valladolid, Montclair, Batumi). Il film Un film simbolo, unico e straordinario, che solleva dilemmi morali universali che scuotono le coscienze e impongono una riflessione profonda sul tema della pena di morte e della responsabilità delle persone coinvolte nella sua esecuzione. Quattro storie, collegate da un sottile filo ...

Advertising

AlexBazzaro : Se un piccolo negozio da domani chiederà il #supergreenpass si farà solamente del male. Nell’era della consegna in… - welikeduel : ? La Signora la mattina sta male, si sente svenire Il pomeriggio sparisce ma la notte, la notte, mi viene a cercare… - MatteoRichetti : Pensavo di aver letto male. Invece c’è scritto proprio così: “Di Maio statista come Moro”. Vi supplico, cerchiamo s… - XTHET1DE : magari ricordo male ma carola nella prima puntata dopo le vacanze non doveva affrontare una sfida? - Testament73 : RT @cris_cersei: Francesco Chiarelli, si chiamava. Probab aveva fatto 2 dosi ed era stato così male da non voler fare la 3a. Magari aveva s… -