Il leghista Rixi: "Toti ha tradito il centrodestra" (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria e leader di Coraggio Italia, "ha tradito il centrodestra". Lo ha detto Edoardo Rixi, commissario ligure per la Lega, entrando alla riunione del consiglio federale della Lega che sta per iniziare nella sede di via Bellerio a Milano. "Non lo so", ha poi risposto a chi gli chiedeva se la giunta ligure fosse a rischio. "Le amministrazioni locali andranno avanti tranquillamente, continua il dialogo con tutti", ma "se un amministratore locale vuole diventare deputato, deve candidarsi". L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

