Il Governo pensa di prolungare l’obbligo dell’uso delle mascherine (Di martedì 1 febbraio 2022) E’ atteso un altro Consiglio dei ministri, probabilmente mercoledì, per recepire le nuove misure anti Covid. Atteso anche un capitolo sulle regole a scuola e sulla possibilità di prolungare l’obbligo delle mascherine all’aperto su tutto il territorio nazionale fino al prossimo 10 febbraio. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla proroga dell’obbligatorietà per le mascherine all’aperto fino al 10 febbraio. Anche le discoteche rimarranno chiuse per altri dieci giorni. In un primo momento si era deciso di prolungare lo stop fino a metà febbraio, è intervenuto – riferiscono fonti presenti all’incontro in Consiglio dei ministri – il ministro della Lega Garavaglia facendo notare che il 14 febbraio, giorno di San Valentino, sarebbe stato difficile far rispettare il distanziamento ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 1 febbraio 2022) E’ atteso un altro Consiglio dei ministri, probabilmente mercoledì, per recepire le nuove misure anti Covid. Atteso anche un capitolo sulle regole a scuola e sulla possibilità diall’aperto su tutto il territorio nazionale fino al prossimo 10 febbraio. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla proroga dell’obbligatorietà per leall’aperto fino al 10 febbraio. Anche le discoteche rimarranno chiuse per altri dieci giorni. In un primo momento si era deciso dilo stop fino a metà febbraio, è intervenuto – riferiscono fonti presenti all’incontro in Consiglio dei ministri – il ministro della Lega Garavaglia facendo notare che il 14 febbraio, giorno di San Valentino, sarebbe stato difficile far rispettare il distanziamento ...

