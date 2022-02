Il giusto equilibrio tra slancio e prudenza per far ripartire Milano (Di martedì 1 febbraio 2022) Ogni giorno, a fine giornata, guardando Milano dalla finestra dell’ufficio o camminando per le strade, dopo una giornata lunga e faticosa, domando a me stessa e mi interrogo sul cambiamento progressivo e/o introspettivo che riguarda la città di Milano. Mi chiedo quale potrebbe essere la formula giusta per incentivare un buon equilibrio fra la sicurezza sanitaria e la rivitalizzazione della città. Come sta cambiando oggi Milano? Con quali strumenti e? possibile incentivare sempre di più il commercio? Come si stanno configurando le sue nuove centralità urbane? Sono domande lecite, che mi pongo, in primis come cittadina, oltre che amministratrice locale. Riflettendoci, Milano è da sempre stata apripista in Italia per produttività, Pil, opportunità di lavoro e commercio. Gli eventi internazionali, dalla ... Leggi su linkiesta (Di martedì 1 febbraio 2022) Ogni giorno, a fine giornata, guardandodalla finestra dell’ufficio o camminando per le strade, dopo una giornata lunga e faticosa, domando a me stessa e mi interrogo sul cambiamento progressivo e/o introspettivo che riguarda la città di. Mi chiedo quale potrebbe essere la formula giusta per incentivare un buonfra la sicurezza sanitaria e la rivitalizzazione della città. Come sta cambiando oggi? Con quali strumenti e? possibile incentivare sempre di più il commercio? Come si stanno configurando le sue nuove centralità urbane? Sono domande lecite, che mi pongo, in primis come cittadina, oltre che amministratrice locale. Riflettendoci,è da sempre stata apripista in Italia per produttività, Pil, opportunità di lavoro e commercio. Gli eventi internazionali, dalla ...

Advertising

ACmcoppola : RT @GiovaValentini: Mattarella ieri ha preso 759 voti: a rigor di logica, in questo Parlamento dovrebbe esserci una larga maggioranza a fav… - RuggieroDistaso : Perché la vita è un brivido che vola via È tutto un equilibrio sopra la follia [...] Forse la vita non è stata tutt… - shadownclouds : RT @fr4gole: mio personalissimo parere: entrambi i tipi di gara non sono corretti (l'improvvisazione può pur essere un requisito ma non l'u… - veneredanzante : RT @fr4gole: mio personalissimo parere: entrambi i tipi di gara non sono corretti (l'improvvisazione può pur essere un requisito ma non l'u… - Miriam25537803 : RT @fr4gole: mio personalissimo parere: entrambi i tipi di gara non sono corretti (l'improvvisazione può pur essere un requisito ma non l'u… -

Ultime Notizie dalla rete : giusto equilibrio √ Sanremo 2022, le prove: Elisa incanta e La Rappresentante di Lista è trascinante ... il timbro di Ranieri ci mette un po' a riscaldarsi e a trovare un equilibrio anche a causa di ... Blanco rimane un passo indietro, ma è giusto sia così. Insieme presentano una ballata dolce, un duetto ...

AGOR@AGRI, s'innova nel variegato mondo del vino pistoiese: 1200 ettari e 200 imprese ... oggi oltre alle bottiglie, è molto apprezzato il confezionamento in bag in box, che garantisce il giusto equilibrio tra standard di conservazione, comodità di utilizzo e prezzo. Sono circa 200 i ...

Raciti: “Rizzo ci dà equilibrio e qualità. Sentiamo il peso della pressione” Il tecnico del Messina Ezio Raciti si rammarica per il mancato successo con il Picerno, che allontana a -6 la salvezza diretta, anche se in coda hanno perso ben sei avversarie dirette: “L'approccio è ...

Andrea Pompilio per Harmont & Blaine, lo stile contemporaneo della sua nuova capsule collection Lo stilista Andrea Pompilio per Harmont & Blaine dà vita a una nuova capsule collection tutta da scoprire, con capi e accessori di alta qualità.

... il timbro di Ranieri ci mette un po' a riscaldarsi e a trovare unanche a causa di ... Blanco rimane un passo indietro, ma èsia così. Insieme presentano una ballata dolce, un duetto ...... oggi oltre alle bottiglie, è molto apprezzato il confezionamento in bag in box, che garantisce iltra standard di conservazione, comodità di utilizzo e prezzo. Sono circa 200 i ...Il tecnico del Messina Ezio Raciti si rammarica per il mancato successo con il Picerno, che allontana a -6 la salvezza diretta, anche se in coda hanno perso ben sei avversarie dirette: “L'approccio è ...Lo stilista Andrea Pompilio per Harmont & Blaine dà vita a una nuova capsule collection tutta da scoprire, con capi e accessori di alta qualità.