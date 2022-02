Il fumettista Bianchi omaggia Sanremo con ‘il Super Ama’ (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Simone Bianchi, pittore e illustratore toscano conosciuto in tutto il mondo, omaggia l’attesissimo Festival di Sanremo con Amadeus in versione Supereroe: il Super Ama. Nel disegno, che oggi è in edicola su Leggo, Amadeus in versione Supereroe si prepara a compiere la valorosa ‘missione’ di condurre la manifestazione canora più amata dagli italiani. L’idea di Simone, ritratta su tela, vede il direttore artistico del Festival vestito con un’armatura di dura pietra pronto a proteggere, da un lato, il violino, metafora della musica, e dall’altro ad allontanare il Covid-19, rappresentato dalla molecola del coronavirus che si erge sopra la sua testa. “È una bella sfida raccontare a parole un’immagine – spiega il maestro della Comic Art contemporanea – Sono sempre un po’ ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Simone, pittore e illustratore toscano conosciuto in tutto il mondo,l’attesissimo Festival dicon Amadeus in versioneeroe: ilAma. Nel disegno, che oggi è in edicola su Leggo, Amadeus in versioneeroe si prepara a compiere la valorosa ‘missione’ di condurre la manifestazione canora più amata dagli italiani. L’idea di Simone, ritratta su tela, vede il direttore artistico del Festival vestito con un’armatura di dura pietra pronto a proteggere, da un lato, il violino, metafora della musica, e dall’altro ad allontanare il Covid-19, rappresentato dalla molecola del coronavirus che si erge sopra la sua testa. “È una bella sfida raccontare a parole un’immagine – spiega il maestro della Comic Art contemporanea – Sono sempre un po’ ...

