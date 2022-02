Il forte vento alimenta incendi sul Monte Moro di Genova e in Val Cannobina (Di martedì 1 febbraio 2022) AGI - Il forte vento ha alimentato due distinti incendi che hanno riguardato il Monte Moro a Genova e un bosco nelal valle Cannobina in PieMonte. Il 'primo incendio è divampato intorno alle 2 di questa mattina sul Monte Moro, nella Città metropolitana di Genova. Le fiamme in poche ore hanno aggredito la vegetazione, in larga parte macchia mediterranea. I vigili del fuoco riferiscono che il fronte è ancora attivo e che sono impegnate 3 squadre e i volontari per arginare le fiamme. Sul posto, con le prime luci del giorno sta operando anche un Canadair. Fiamme in Val Cannobina Sono proseguite per tutta la nottata le operazioni di spegnimento ... Leggi su agi (Di martedì 1 febbraio 2022) AGI - Ilhato due distintiche hanno riguardato ile un bosco nelal vallein Pie. Il 'primoo è divampato intorno alle 2 di questa mattina sul, nella Città metropolitana di. Le fiamme in poche ore hanno aggredito la vegetazione, in larga parte macchia mediterranea. I vigili del fuoco riferiscono che il fronte è ancora attivo e che sono impegnate 3 squadre e i volontari per arginare le fiamme. Sul posto, con le prime luci del giorno sta operando anche un Canadair. Fiamme in ValSono proseguite per tutta la nottata le operazioni di spegnimento ...

