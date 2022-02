Il calvario di Patrick Zaki non ha fine. Rinviata al 6 aprile l’udienza. Ma lo studente non può lasciare l’Egitto. “Voglio essere di nuovo a Bologna il prima possibile” (Di martedì 1 febbraio 2022) Rinviata al 6 aprile l’udienza per Patrick Zaki, il ricercatore egiziano dell’Alma Mater di Bologna che stamani era atteso presso il Tribunale per la sicurezza dello Stato a Mansoura per rispondere dell’accusa di diffusione di false notizie in patria e all’estero. Lo si apprende dal profilo Twitter dell’attivista. Zaki ha già trascorso 22 mesi in detenzione cautelare, e l’8 dicembre scorso è stato scarcerato (leggi l’articolo), ma non può ancora lasciare l’Egitto. “Speriamo che qualcosa di buono accada il 6 aprile, dato che Voglio essere di nuovo a Bologna il prima possibile” ha detto ai giornalisti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 1 febbraio 2022)al 6per, il ricercatore egiziano dell’Alma Mater diche stamani era atteso presso il Tribunale per la sicurezza dello Stato a Mansoura per rispondere dell’accusa di diffusione di false notizie in patria e all’estero. Lo si apprende dal profilo Twitter dell’attivista.ha già trascorso 22 mesi in detenzione cautelare, e l’8 dicembre scorso è stato scarcerato (leggi l’articolo), ma non può ancora. “Speriamo che qualcosa di buono accada il 6, dato chediil” ha detto ai giornalisti ...

