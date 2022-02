Il blitz dei No vax alle Poste di Trieste, la protesta contro il Green pass obbligatorio fa chiudere gli sportelli (Di martedì 1 febbraio 2022) La sede centrale delle Poste di Trieste è stata chiusa dopo le proteste di una quarantina di esponenti No vax. I fatti sono avvenuti oggi, 1 febbraio: essendo sprovvisti di Green pass, da oggi obbligatorio anche per entrare negli uffici postali, alcuni clienti non sono stati autorizzati a fruire dei servizi postali. Secondo quanto ricostruito, i controlli della certificazione verde non sono all’ingresso delle Poste, bensì allo sportello: una volta dentro, le persone non vaccinate si sarebbero viste rifiutare le richieste per spedire delle raccomandate. A quel punto, avrebbero chiesto di poter parlare con il direttore, il quale, per evitare che la situazione sfociasse nel caos, ha deciso però di chiudere gli uffici. Usciti dall’edificio, i clienti No ... Leggi su open.online (Di martedì 1 febbraio 2022) La sede centrale dellediè stata chiusa dopo le proteste di una quarantina di esponenti No vax. I fatti sono avvenuti oggi, 1 febbraio: essendo sprovvisti di, da oggianche per entrare negli uffici postali, alcuni clienti non sono stati autorizzati a fruire dei servizi postali. Secondo quanto ricostruito, illi della certificazione verde non sono all’ingresso delle, bensì allo sportello: una volta dentro, le persone non vaccinate si sarebbero viste rifiutare le richieste per spedire delle raccomandate. A quel punto, avrebbero chiesto di poter parlare con il direttore, il quale, per evitare che la situazione sfociasse nel caos, ha deciso però digli uffici. Usciti dall’edificio, i clienti No ...

