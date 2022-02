Il Banksy torinese denuncia la crisi della musica | “C’è Sanremo ma i locali sono chiusi”

(Di martedì 1 febbraio 2022) Alladel mondoe dell’intrattenimento dovuta alla pandemia è dedicato la nuova opera di Andrea Villa, il, che la notte scorsa ha affisso in diverse parti di Torino una serie di manifesti con l’immagine di una chitarra con il manico trasformato in testa di uccello per ‘celebrare’ il “canto del cigno”. “Con il manifesto #ilcantodelcigno – spiega lo street artist – ho voluto porre l’attenzione sulla scenale italiana: mentre il Festival diapre con pubblico dal vivo e piena capienza, le discoteche e idiancora. Può il mero guadagno sotterrare le realtà underground, il mondo ...

Si tratta della prima esposizione dedicata a uno dei più influenti artisti italiani sulla ...