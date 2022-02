I Meduza fanno ballare il teatro Ariston. Il gruppo arriva al Festival di Sanremo 2022 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Come annunciato da Amadeus, i Meduza sono sbarcati al Festival di Sanremo 2022 e hanno fatto ballare il pubblico in sala. Ancora super ospiti dal successo mondiale sul palco dell’Ariston. Dopo l’annuncio di Checco Zalone, di Cesare Cremonini, di Laura Pausini e dei Maneskin, un’altra band di grande successo sarà super ospite del Festival di Sanremo. Chi sono i Meduza, il successo dei super ospiti a Sanremo nel mondo Il gruppo house Meduza è formato da Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale, tre ragazzi lombardi partiti da Milano con l’obiettivo di conquistare le classifiche internazionali. E ci sono riusciti: sono tra i grandi gruppi italiani più conosciuti e ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Come annunciato da Amadeus, isono sbarcati aldie hanno fattoil pubblico in sala. Ancora super ospiti dal successo mondiale sul palco dell’. Dopo l’annuncio di Checco Zalone, di Cesare Cremonini, di Laura Pausini e dei Maneskin, un’altra band di grande successo sarà super ospite deldi. Chi sono i, il successo dei super ospiti anel mondo Ilhouseè formato da Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale, tre ragazzi lombardi partiti da Milano con l’obiettivo di conquistare le classifiche internazionali. E ci sono riusciti: sono tra i grandi gruppi italiani più conosciuti e ...

Advertising

maria150203 : RT @chiaracattivaa: i meduza che fanno disco e noi spiaggiati sul divano come le casalinghe di bordighera #Sanremo2022 - insalatadipatat : @dxlusvoni CHICCUZ COSA DICI HANNO CANTATO I MEDUZA CON HOZIER NON SO SE POI LO FANNO ANCHE CANTARE DA SOLO - SabrinaSpano4 : @sempiternalpajn L'ho riconosciuto dopo, ero in trance musicale, Adoro la Musica che fanno i Meduza!!! Però ribadisco che è GNOCCO!!! - mbarevirgi : RT @chiaracattivaa: i meduza che fanno disco e noi spiaggiati sul divano come le casalinghe di bordighera #Sanremo2022 - Havlsey94 : RT @chiaracattivaa: i meduza che fanno disco e noi spiaggiati sul divano come le casalinghe di bordighera #Sanremo2022 -