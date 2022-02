I film del Rinascimento Disney: la chiave del loro successo (Di martedì 1 febbraio 2022) Tutti conoscono e amano i classici d’animazione Disney, film che sono rimasti nelle menti di generazioni e che hanno riscosso un enorme successo tra grandi e piccoli. Non tutti forse sono a conoscenza che la casa di Topolino ha passato diverse fasi della sua esistenza tra alti e bassi. Dopo il trionfo con Biancaneve e i sette nani nel 1937, l’azienda iniziò a sentire il peso economico dovuto dallo... Source Leggi su locchiodelcineasta (Di martedì 1 febbraio 2022) Tutti conoscono e amano i classici d’animazioneche sono rimasti nelle menti di generazioni e che hanno riscosso un enormetra grandi e piccoli. Non tutti forse sono a conoscenza che la casa di Topolino ha passato diverse fasi della sua esistenza tra alti e bassi. Dopo il trionfo con Biancaneve e i sette nani nel 1937, l’azienda iniziò a sentire il peso economico dovuto dallo... Source

Advertising

tvsorrisi : #sanremo2022 ?? @FabrizioMoroOff in gara con il brano “Sei tu”. «La canzone è una dedica, l’ho scritta per una perso… - WeCinema : Prima mondiale del restauro di #MammaRoma di #PierPaoloPasolini grazie al Centro Sperimentale di Cinematografia. Il… - Corriere : «Ci sono così tante cose fantastiche» nel film 'E’ stata la mano di Dio' di Paolo Sorrentino, «ricca storia di form… - nosighteyesempy : RT @vapormar: io non so se vi rendete conto what was the reason non sono nemmeno la main coppia del film uscito o della prima stagione lett… - robgrazioli : RT @WeCinema: Prima mondiale del restauro di #MammaRoma di #PierPaoloPasolini grazie al Centro Sperimentale di Cinematografia. Il film apre… -