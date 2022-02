Hard Rock Cafe festeggia la finale di football americano (Di martedì 1 febbraio 2022) – Domenica 13 febbraio nei tre locali di Roma, Firenze e Venezia si potrà seguire la diretta del match finale dal SoFi Stadium vivendo l’esperienza del tailgate con il tradizionale menù del prepartita, cheerleader e buona musica – Gli Hard Rock Cafe® di Firenze, Roma e Venezia il 13 febbraio celebrano la lunga notte della 56ma finale del campionato NFL tra i Los Angeles Rams e i Cincinnati Bengals, trasmettendo sui loro schermi la diretta dal SoFi Stadium di Inglewood in California. A partire dalle 23.00 cheerleader, buona musica e piatti speciali, faranno vivere ai tifosi e agli appassionati del Big Game l’esperienza del tailgate menù, i pasti del prepartita che gli americani consumano tradizionalmente nei parcheggi antistanti gli stadi di football, in attesa della diretta prevista ... Leggi su romadailynews (Di martedì 1 febbraio 2022) – Domenica 13 febbraio nei tre locali di Roma, Firenze e Venezia si potrà seguire la diretta del matchdal SoFi Stadium vivendo l’esperienza del tailgate con il tradizionale menù del prepartita, cheerleader e buona musica – Gli® di Firenze, Roma e Venezia il 13 febbraio celebrano la lunga notte della 56madel campionato NFL tra i Los Angeles Rams e i Cincinnati Bengals, trasmettendo sui loro schermi la diretta dal SoFi Stadium di Inglewood in California. A partire dalle 23.00 cheerleader, buona musica e piatti speciali, faranno vivere ai tifosi e agli appassionati del Big Game l’esperienza del tailgate menù, i pasti del prepartita che gli americani consumano tradizionalmente nei parcheggi antistanti gli stadi di, in attesa della diretta prevista ...

