(Di martedì 1 febbraio 2022), 1 feb. - (Adnkronos) - Glidiil 13 febbraio celebrano ladella 56ma finale del campionato Nfl tra i Los Angeles Rams e i Cincinnati Bengals, trasmettendo sui loro schermi la diretta dal SoFi Stadium di Inglewood in California. A partire dalle 23.00 cheerleader, buona musica e piatti speciali, faranno vivere ai tifosi e agli appassionati del Big Game l'esperienza del tailgate menù, i pasti del prepartita che gli americani consumano tradizionalmente nei parcheggi antistante gli stadi di football, in attesa della diretta prevista per le 00.15. Dalle classiche alette di pollo alla Buffalo ai mini burger firmati, dai ...

StraNotizie : Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia festeggiano lunga notte del Super Bowl - italiaserait : Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia festeggiano lunga notte del Super Bowl - TV7Benevento : Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia festeggiano lunga notte del Super Bowl... - fisco24_info : Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia festeggiano lunga notte del Super Bowl: (Adnkronos) - Gli Hard Rock Cafe… - sulsitodisimone : Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia festeggiano lunga notte del Super Bowl -

Ultime Notizie dalla rete : Hard Rock

Il Sannio Quotidiano

Il programma dei Cafe italiani: L'Cafe di Firenze a partire dalle 23.00 accoglierà i tifosi con lo speciale menù tailgate e allestimenti a tema che richiameranno riti e simboli del football americano, per seguire la partita ...Che cosa rappresenta quel disco per voi? "'Wow' era il disco in cui volevamo essere pop, dopo la sborniadi 'Requiem'. Ma non ci siamo riusciti molto! È uscito un progetto molto sperimentale ...(Adnkronos) – Gli Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia il 13 febbraio celebrano la lunga notte della 56ma finale del campionato Nfl tra i Los Angeles Rams e i Cincinnati Bengals, trasmettendo sui ...(Adnkronos) - Il programma dei Cafe italiani: L Hard Rock Cafe di Firenze a partire dalle 23.00 accoglierà i tifosi con lo speciale menù tailgate e allestimenti a tema che richiameranno riti e simboli ...