“Hai sconfitto il cancro | ma non il Covid” Lutto nel cinema italiano | l’attore è morto in ospedale

Lutto nel cinema italiano, l'attore è morto in ospedale

Lutto nel cinema, è morto il famoso attore Paolo Graziosi. L'artista era una star del teatro, cinema e tv. L'uomo si è spento all'ospedale San Bortolo di Vicenza a 82 anni. In una nota della famiglia si legge: "I famigliari vogliono omaggiare l'artista insieme a tutte le persone che lo hanno conosciuto e amato. Chi lo conosce da vicino sa bene che l'attore ha combattuto e vinto una lunga battaglia contro il cancro ma è stato infine sconfitto dal Covid". L'attore lascia la moglie Elisabetta Arosio, la figlia Viola, nota attrice teatrale, e il figlio Davide. Paolo Graziosi era molto amato dai grandi registi per film autoriali, da Marco Bellocchio a Francesco Rosi, da Liliana Cavani a Luigi Comencini.

