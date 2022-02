HackCultura 2022: l’Hackathon per la promozione del patrimonio artistico italiano (Di martedì 1 febbraio 2022) #HackCultura è l’Hackathon finalizzato allo sviluppo di progetti digitali da parte delle studentesse e degli studenti delle scuole italiane per favorire nei giovani, in un’ottica di “titolarità culturale“, la conoscenza e la “presa in carico” del proprio patrimonio culturale. Mokamusic aderisce al progetto #HackCultura2022 – l’Hackathon delle studentesse e degli studenti per la “titolarità culturale”, promuovendo la sfida n.5 dal titolo #ItinerarioBellezza – Racconta la tua terra, lanciata dall’Associazione Internazionale DiCultHer, per la promozione della Scuola a “Rete” in Digital Cultural Heritage, Arts and Humanities, nell’ambito del progetto #HackCultura2022 in collaborazione con Fondazione Italia Patria della ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 1 febbraio 2022) #finalizzato allo sviluppo di progetti digitali da parte delle studentesse e degli studenti delle scuole italiane per favorire nei giovani, in un’ottica di “titolarità culturale“, la conoscenza e la “presa in carico” del proprioculturale. Mokamusic aderisce al progetto #delle studentesse e degli studenti per la “titolarità culturale”, promuovendo la sfida n.5 dal titolo #ItinerarioBellezza – Racconta la tua terra, lanciata dall’Associazione Internazionale DiCultHer, per ladella Scuola a “Rete” in Digital Cultural Heritage, Arts and Humanities, nell’ambito del progetto #in collaborazione con Fondazione Italia Patria della ...

Ultime Notizie dalla rete : HackCultura 2022 Digitale, torna #HackCultura, l'hackathon per giovani più protagonisti ...della Settimana delle Culture digitali 'Antonio Ruberti' che si terrà dal 9 al 15 maggio 2022 . Al ... Dieci le 'Sfide' contenute in #HackCultura per veicolare l'uso e la consapevolezza del valore delle ...

HackCultura 2022: l'Hackathon per la promozione del patrimonio artistico italiano Il Faro Online HackCultura 2022, Mokamusic parteciperà all’Hackathon dei progetti digitali HackCultura è finalizzato allo sviluppo di progetti digitali da parte degli studenti per favorire la conoscenza del proprio patrimonio culturale.

HackCultura: giovani, il patrimonio culturale è vostro L'Associazione Internazionale DiCultHer ha lanciato il nuovo @HackCultura2022 con un messaggio chiaro: giovani, il patrimonio culturale è vostro.

