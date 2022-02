Guidava una Lamborghini da 260mila euro: denunciato per evasione fiscale. 'Bloccato al porto' (Di martedì 1 febbraio 2022) La Guardia di finanza ha sequestrato , nel porto di Sampierdarena a , una Lamborghini Urus dal valore di 260mila euro. L'operazione è avvenuta durante un controllo nel bacino portuale: la vettura era ... Leggi su leggo (Di martedì 1 febbraio 2022) La Guardia di finanza ha sequestrato , neldi Sampierdarena a , unaUrus dal valore di. L'operazione è avvenuta durante un controllo nel bacino portuale: la vettura era ...

Advertising

zazoomblog : Guidava una Lamborghini da 260mila euro: denunciato per evasione fiscale. Bloccato al porto - #Guidava… - xkhdc : RT @FrancoScarsell2: Un italoamericano di 22 anni,Anthony D'Onofrio, è stato ucciso a coltellate, durante una lite, sabato notte, fuori da… - franconemarisa : Tony, il 22enne di Latina ucciso a New York in una rissa. Sognava di diventare pilota - Lodamarco1 : RT @FrancoScarsell2: Un italoamericano di 22 anni,Anthony D'Onofrio, è stato ucciso a coltellate, durante una lite, sabato notte, fuori da… - leone52641 : RT @FrancoScarsell2: Un italoamericano di 22 anni,Anthony D'Onofrio, è stato ucciso a coltellate, durante una lite, sabato notte, fuori da… -