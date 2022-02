Guerre stellari: perché Al Pacino ha rifiutato il ruolo di Han Solo (Di martedì 1 febbraio 2022) Al Pacino rifiutò l'offerta di George Lucas, che voleva affidargli il ruolo di Han Solo in Guerre stellari, ecco la ragione di tale rifiuto. Dopo il successo de Il padrino, George Lucas, Amico di Francis Ford Coppola, aveva messo gli occhi su Al Pacino per il ruolo di Han Solo in Guerre stellari, ma il divo rifiutò l'offerta. Ecco il motivo. Il padrino e Il padrino - Parte seconda catapultarono un giovane Al Pacino nell'olimpo delle star. Anche George Lucas voleva l'attore per affidargli il ruolo del carismatico Han Solo nel suo Guerre stellari, ma Pacino decide di rinunciare. "Era un momento della mia carriera in cui ... Leggi su movieplayer (Di martedì 1 febbraio 2022) Alrifiutò l'offerta di George Lucas, che voleva affidargli ildi Hanin, ecco la ragione di tale rifiuto. Dopo il successo de Il padrino, George Lucas, Amico di Francis Ford Coppola, aveva messo gli occhi su Alper ildi Hanin, ma il divo rifiutò l'offerta. Ecco il motivo. Il padrino e Il padrino - Parte seconda catapultarono un giovane Alnell'olimpo delle star. Anche George Lucas voleva l'attore per affidargli ildel carismatico Hannel suo, madecide di rinunciare. "Era un momento della mia carriera in cui ...

