Guerra ibrida contro Kiev Mosca muove la Wagner dall’Africa

(Di martedì 1 febbraio 2022) Secondo il sito americano Daily Beast, sarebbe in corso un trasferimento di contractor militari delGroupalle aree russe prossime al confine ucraino — dove sono già ammassati oltre centomila soldati russi con attrezzature da battaglia. Sono informazioni che difficilmente riceveranno conferma ufficiale perché i movimenti di questa ormai nota PMC sono solitamente coperti da cortine fumogene di disinformazione e dal fatto che si tratta di attività aziendali di una società privata. Aspetto quest’ultimo cheusa come alibi, metodo per creare separazione e plausible deniability — quando invece sono stati più volte ricostruiti collegamenti tra il Cremlino e la, tra Vladimir Putin e il deus ex machina della società, Yevgeny Prigozhin. Se però in qualche modo questo spostamento della ...

Advertising

stati_generali : Dal momento che la guerra tra Russia e Ucraina è la prima guerra ibrida su vasta scala, è necessario passare in ras… - BakuninItalico : @cris_cersei se succedesse una cosa del genere in Europa, tutto il baraccone mediatico direbbe “hastatoputin”, “fa… - FrancoDallatom1 : RT @iuvinale_n: Era un mio articolo di aprile 2021. Facile profeta. La #Russia e #Cina alleate contro l'occidente. La guerra ibrida di #Put… -

Ultime Notizie dalla rete : Guerra ibrida

Putin ha sempre scommesso molto sulle nuove forme di, tanto da voler incontrare, sempre nel 2013, il generale Maschmut Gareev , classe 1925, veterano della SecondaMondiale e ...007 & gas Mentre in Ucraina va in scena una possibileper seminare il panico tra il pubblico, così come annunciato dalla polizia di Kiev, in Bulgaria si è passati ai fatti. L'intero Cda ...Secondo l'Ucraina una guerra ibrida è già in corso. Mosca starebbe attuando una strategia militare che combina tutto ciò che è convenzionale con attacchi che mirano più a far crescere la paura che a ...Mondo - Quello che sta accadendo in Ucraina è sotto gli occhi di tutti. Ora come ormai da 8 lunghi anni. Un periodo di attesa, di organizzazione, di lunga pianificazione che ha visto il Cremlino ...