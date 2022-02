“Guardate che ho trovato”. Caso al GF Vip, Manila scopre un foglio segreto: “Ecco che c’è scritto” (Di martedì 1 febbraio 2022) Da supposizione a realtà spesso è un attimo. Ci sono misteri che rimangono tali per sempre, altri che si svelano per puro Caso. Forse è la seconda opzione quella che, in queste ultime ore, ha coinvolto tre dei concorrenti del GF Vip 6, prima fra loro Manila Nazzaro, che dopo ha condiviso la strana scoperta con i vip Davide Silvestri e Miriana Trevisan. Miss Italia 1999 recentemente ha visto il suo bel rapporto con Soleil Sorge incrinarsi sempre più, parallelamente si è sempre più avvicinata a Delia Duran ascoltandola e sostenendola. Peccato che adesso, dopo aver visto quest’ultima intrufolarsi nell’armadio per leggere uno foglio che pareva un copione, Manila Nazzaro ha scoperto una svista degli autori che confermerebbe il chiacchierato teatrino progettato nei mesi da Alex Belli, moglie, Soleil Sorge e GF Vip 6. ... Leggi su tuttivip (Di martedì 1 febbraio 2022) Da supposizione a realtà spesso è un attimo. Ci sono misteri che rimangono tali per sempre, altri che si svelano per puro. Forse è la seconda opzione quella che, in queste ultime ore, ha coinvolto tre dei concorrenti del GF Vip 6, prima fra loroNazzaro, che dopo ha condiviso la strana scoperta con i vip Davide Silvestri e Miriana Trevisan. Miss Italia 1999 recentemente ha visto il suo bel rapporto con Soleil Sorge incrinarsi sempre più, parallelamente si è sempre più avvicinata a Delia Duran ascoltandola e sostenendola. Peccato che adesso, dopo aver visto quest’ultima intrufolarsi nell’armadio per leggere unoche pareva un copione,Nazzaro ha scoperto una svista degli autori che confermerebbe il chiacchierato teatrino progettato nei mesi da Alex Belli, moglie, Soleil Sorge e GF Vip 6. ...

Advertising

stebellentani : Capisco che non li frequentiate, ma guardate che i teatri sono tornati alla piena capacità da un bel po', è inutile… - Link4Universe : Stessa meteora di poco fa, vista nei cieli sopra Tokyo, in Giappone! Guardate che spettacolo la permanenza della sc… - Giorgiolaporta : Guardate l’alto senso delle Istituzioni della #sinistra italiana. Scagliarsi frontalmente con il dossieraggio contr… - Xavier979 : RT @nonexpedit: Avete fatto vedere le bare di Bergamo e la gente intubata, avete fatto vedere il bambino morto in spiaggia, mo vi guardate… - AlessandraZadro : RT @nonexpedit: Avete fatto vedere le bare di Bergamo e la gente intubata, avete fatto vedere il bambino morto in spiaggia, mo vi guardate… -