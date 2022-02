Green pass Italia | da oggi nuove norme

(Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Entra in vigore dala nuova normativa che impone ilsemplice per entrare in molti uffici ed esercizi commerciali.regole anche per la durata del certificato verde chea dai 9 ai 6 mesi di validità. L'articolo proviene daSera.

Certificato verde passa dai 9 ai 6 mesi di validità Entra in vigore da oggi la nuova normativa che impone ilsemplice per entrare in molti uffici ed esercizi commerciali. Nuove regole anche per la durata del certificato verde che passa dai 9 ai 6 mesi di validità.Dall' 1 febbraio per accedere agli uffici postali è obbligatorio esibire ilbase . Secondo quanto stabilito dal decreto legge n.1 del 7 gennaio 2022 per accedere ai servizi offerti dalle Poste è necessario dimostrare l'avvenuta vaccinazione, la guarigione dal Covid ...Già sanzionato tre volte per il mancato rispetto delle norme anti-Covid, un ristorante della provincia di Alessandria è stato chiuso dai carabinieri, che all’interno hanno sorpreso una cinquantina di ...“Stanno circolando email false da un mittente che si finge il Ministero della Salute. Se hai ricevuto un’email con oggetto “Attenzione: Certificazione verde Covid-19 sospesa”, inviata da ...