Green pass illimitato | colori Regioni | quarantena scuola | novità in arrivo

(Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) –: in. Pausa quirinalizia archiviata, il governo riparte e, dopo il breve Cdm di ieri, domani una riunione ‘corposa’. Nei contenuti e per il respiro temporale: dossier Pnrr e agenda dei prossimi sei mesi. Ma son solo Pnrr sul tavolo del Cdm di domani. Anche misure Covid su cui ieri è stato fatto un punto in una riunione con il premier Draghi e i ministri della Salute, Roberto Speranza, e dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. Tra i temi in discussione la proroga della validità delrilasciato ai vaccinati con tre dosi. L’ipotesi prevalente è quella di un certificato vaccinale senza limiti per i cosiddetti ...

Advertising

VittorioSgarbi : Colleghi parlamentari, è ora di dire basta al “Green Pass”. Basta con il ricatto di Stato! - Adnkronos : #Danimarca elimina #greenpass e mascherina da oggi. - HuffPostItalia : Sacerdote senza green pass si barrica nell'ufficio postale - LucaGue52011811 : RT @Adnkronos: #Danimarca elimina #greenpass e mascherina da oggi. - Specialone631 : RT @ilpetulante: Io voterò solo partiti che hanno nel loro programma la cancellazione del green pass oltre l'italexit. Qualsiasi partito ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Oggi l'entrata in vigore delle sanzioni per gli over 50 senza vaccino "Ce ne freghiamo delle loro multe e sicuramente le bruceremo in piazza ". Lo dichiara all'Adnkronos il no vax Nicola Franzoni, ...Copertura indefinita per vaccinati e guariti grazie al nuovoI vaccinati con la dose booster e i guarit i dal Covid - 19 avranno undalla durata indefinita . Questa sembra essere la nuova definizione inserita nella bozza di decreto che il ..."Col green pass abbiamo ottenuto l'80% di vaccinati in più ed era quello l'obiettivo. Non era certo quello di fornire una protezione assoluta, perché molti vaccinati e guariti si sono comunque ..."Se non apriamo a tutti gli stranieri e in particolare al mercato russo e asiatico perderemo l’occasione di una ripresa sostenibile e integrata con quella del resto del mondo".