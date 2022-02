Green pass «illimitato» | arriva il decreto Valido per chi ha 3 dosi vaccinati e guariti

(Di martedì 1 febbraio 2022) Il governo sta anche studiando alcune nuove norme per garantire lo svolgimento di eventi come la «Settimana della moda»

Advertising

VittorioSgarbi : Colleghi parlamentari, è ora di dire basta al “Green Pass”. Basta con il ricatto di Stato! - Adnkronos : #Danimarca elimina #greenpass e mascherina da oggi. - HuffPostItalia : Sacerdote senza green pass si barrica nell'ufficio postale - WhyWeKiss1 : RT @fuoridalcorotv: Green pass, gli imprenditori dicono no: 'Lasciateci lavorare' #Fuoridalcoro - Kleli11 : RT @fuoridalcorotv: Green pass, gli imprenditori dicono no: 'Lasciateci lavorare' #Fuoridalcoro -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Sarà all'esame del Consiglio dei ministri di mercoledì, secondo fonti di governo qualificate, la modifica della durata deldei soggetti vaccinati con tre dosi. L'ipotesi sul tavolo prevederebbe una durata illimitata del certificato verde, fatte salve nuove situazioni di carattere sanitario e in attesa che Ema e ...I commercianti temono problemi per i giorni più affollati. Secondo alcuni norma poco chiaraI nuovi giochi di Xbox Game Pass di febbraio 2022 Con il giungere di nuovi giochi ... Diversi attori di calibro, come Logan Marshall-Green, Alexandra Shipp e Kerry Bishé faranno la loro comparsa, ...Madre, padre e figlio di 17 anni sono rimasti bloccati in Sardegna per un problema con il Green pass: "A lui è stato negato il diritto allo studio, a noi quello di lavorare, a tutti e tre quello di to ...