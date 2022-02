Green Pass | cosa cambia dal 1 febbraio 2022 | regole | novità e cosa si può fare senza certificazione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 1 febbraio 2022) Il nuovo Decreto si basava su delle date ben precise, quella del 20 gennaio, quando è scattato l’obbligo delanche per andare dal parrucchiere, barbiere o nei centri estetici, e quella del 1°. Perché inizia un nuovo mese e ci sono nuovee nuove misure da rispettare, con l’obiettivo di arginare la diffusione del virus (e della sua variante). Maeffettivamente? E quando e in quali attività per accedere serve il, nella sua versione ‘base’ o in quella ‘rafforzata’? Leggi anche:in scadenza a marzoper rinnovare il certificato ...