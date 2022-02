Green Pass, blitz di CasaPound contro le banche a Torino: “Vuoi prelevare i tuoi soldi? Vaccinati” (Di martedì 1 febbraio 2022) “Da domani senza la dose giornaliera di vaccino non potrai accedere ai soldi sul tuo conto”, questo il messaggio che recitano centinaia di adesivi e cartelli a firma CasaPound attaccati sui bancomat dei maggiori istituti di credito di Torino e in tutta Italia. “La nostra è un’azione provocatoria per protestare contro l’obbligo di Green Pass per accedere anche a servizi come banche e poste – si legge in una nota diffusa dal movimento – Ormai è palese che le misure del governo non abbiano nessun tipo di fondamento sanitario. Lo scopo è solo quello di costringere, con la minaccia e il ricatto, la popolazione a vaccinarsi per poter usufruire di servizi necessari. Il copione è sempre lo stesso: additare come criminale chi non si vaccina, nonostante non violi alcuna legge. I ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 1 febbraio 2022) “Da domani senza la dose giornaliera di vaccino non potrai accedere aisul tuo conto”, questo il messaggio che recitano centinaia di adesivi e cartelli a firmaattaccati sui bancomat dei maggiori istituti di credito die in tutta Italia. “La nostra è un’azione provocatoria per protestarel’obbligo diper accedere anche a servizi comee poste – si legge in una nota diffusa dal movimento – Ormai è palese che le misure del governo non abbiano nessun tipo di fondamento sanitario. Lo scopo è solo quello di costringere, con la minaccia e il ricatto, la popolazione a vaccinarsi per poter usufruire di servizi necessari. Il copione è sempre lo stesso: additare come criminale chi non si vaccina, nonostante non violi alcuna legge. I ...

