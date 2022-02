Gravina scrive alla Lega Serie A: «Convocare subito un’Assemblea per eleggere un presidente» (Di martedì 1 febbraio 2022) Secondo quanto riferisce l’Ansa, il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina ha appena inviato una lettera all’amministratore deLegato della Serie A, Luigi De Siervo. Gravina scrive di aver appreso delle dimissioni del presidente Dal Pino e chiede ai club di Convocare immediatamente un’Assemblea per sostituire il numero uno della Lega. Nella lettera, Gravina scrive: «preso atto delle dimissioni dalla carica di presidente della Lega di Serie A rassegnate in data odierna da Paolo Dal Pino, ti chiedo di Convocare senza indugio l’Assemblea della Lega al fine di procedere ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 febbraio 2022) Secondo quanto riferisce l’Ansa, ildella Federcalcio, Gabrieleha appena inviato una lettera all’amministratore deto dellaA, Luigi De Siervo.di aver appreso delle dimissioni delDal Pino e chiede ai club diimmediatamenteper sostituire il numero uno della. Nella lettera,: «preso atto delle dimissioni dcarica didelladiA rassegnate in data odierna da Paolo Dal Pino, ti chiedo disenza indugio l’Assemblea dellaal fine di procedere ...

