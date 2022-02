Gravina alla Lega A: «Subito elezione per nuovo presidente» (Di martedì 1 febbraio 2022) Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina ha inviato all’amministratore deLegato della Lega di Serie A, Luigi De Siervo una lettera un cui gli chiede di convocare immediatamente una assemblea elettiva, per nominare un nuovo presidente al posto di Paolo Dal Pino che si è dimesso oggi. Nella lettera Gravina scrive “preso atto delle dimissioni dalla carica L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 1 febbraio 2022) Ildella Federcalcio, Gabrieleha inviato all’amministratore deto delladi Serie A, Luigi De Siervo una lettera un cui gli chiede di convocare immediatamente una assemblea elettiva, per nominare unal posto di Paolo Dal Pino che si è dimesso oggi. Nella letterascrive “preso atto delle dimissioni dcarica L'articolo

