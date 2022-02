(Di martedì 1 febbraio 2022) Lenavalinel Mediterraneo restano costantemente monitorate dalla Nato, anche se il nostro ministero dellaassicura che rientra tutto nella routine. «In riferimento a quanto apparso oggi su organi di stampa, in relazione al passaggio di un gruppo navale russo neldi, lo Stato maggiore dellaprecisa che la formazione sta effettuando un transito in acque internazionali e non viola la sovranità degli Stati rivieraschi». Lo riferisce una nota lo stato maggiore. «La Nato sta seguendo la navigazione del gruppo navale sin dalla partenza, avvenuta a metà gennaio dai porti di Severomorsk (Flotta del Nord) e da Baltijsk (Flotta del Baltico), e continuerà a monitorane il transito. Né le forze Nato e né la formazione navale russa hanno posto in essere ...

Advertising

borghi_claudio : Mamma mia che bella compagnia. Il Terzo polo alle grandi manovre (di P. Salvatori) - MercuriRibelle : RT @Capezzone: Assolutamente da leggere l’analisi a tutto campo di @jimmomo sulle prospettive (scarse e corte) del governo, sul possibile c… - SecolodItalia1 : Grandi manovre russe davanti al canale di Sicilia. La Difesa italiana: “Monitoriamo la situazione”… - MikeCucinotta : Analisi Perfetta ed analizzando a bocce ferme la tecnica dell'opossum del Pd è a tutto campo. Sarà capace una nuova… - marcoregni : RT @PietroSalvatori: Il Terzo polo alle grandi manovre Nasce l'idea del 'perimetro Casini', per isolare sovranisti e populisti. Ottimismi… -

Ultime Notizie dalla rete : Grandi manovre

L'HuffPost

...testo programmatico che sarà letto dall'appena confermato capo dello Stato davanti ai 1.009... questione tornata in auge proprio a causa di com'è stata condotta questa elezione, tra, ...... con una debolezza che la risicata maggioranza relativa fra ielettori, inutilmente vantata ... Il fallimento di tutte ledel leader leghista, unito alla immediata convergenza di Forza ...Le grandi manovre di Inzaghi e Pioli, preoccupazione per Ibra: è tornato il dolore. Mercato - “Il pagellone”: Gosens è l’uomo ideale per l’Inter. Il Milan a vuoto. Preso anche Seck, il Toro cresce e ...Le grandi manovre di Inzaghi e Pioli, preoccupazione per Ibra: è tornato il dolore. Mercato - “Il pagellone”: Gosens è l’uomo ideale per l’Inter. Il Milan a vuoto. Preso anche Seck, il Toro cresce e ...