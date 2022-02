Grande Fratello Vip: Delia Duran Lascia Alex Belli! (Di martedì 1 febbraio 2022) Grande Fratello Vip 6, 39^ puntata: Delia Duran negli ultimi giorni ha deciso di togliersi l’anello e Lasciare ufficialmente Alex Belli. Nemmeno la puntata in diretta e le parole del marito sono servite per far cambiare idea alla concorrente. Alex ha fatto una scelta importante sul suo conto ma Delia sembra molto stanca. Intanto Soleil ha pure scritto una lettera per Belli. Ecco tutto quello che è successo in questa nuova puntata del Grande Fratello Vip 6. Grande Fratello Vip 6, 39^ puntata: Delia Duran ha preso la sua decisione su Alex Belli! Negli ultimi giorni nella casa del Grande ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 1 febbraio 2022)Vip 6, 39^ puntata:negli ultimi giorni ha deciso di togliersi l’anello ere ufficialmenteBelli. Nemmeno la puntata in diretta e le parole del marito sono servite per far cambiare idea alla concorrente.ha fatto una scelta importante sul suo conto masembra molto stanca. Intanto Soleil ha pure scritto una lettera per Belli. Ecco tutto quello che è successo in questa nuova puntata delVip 6.Vip 6, 39^ puntata:ha preso la sua decisione suNegli ultimi giorni nella casa del...

