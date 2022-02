Gran Bretagna: stop alle operazioni che puntano a ‘ripristinare’ la verginità delle donne (Di martedì 1 febbraio 2022) In Gran Bretagna l’imenoplastica diventa illegale. stop a tutti gli interventi e le procedure chirurgiche, consensuali o meno, per la ricostruzione dell’imene, con cui finora veniva ricostruita una ‘falsa’ membrana con lo scopo di ripristinare la verginità. Il falso imene infatti, una volta ‘rotto’ durante il rapporto sessuale, avrebbe simbolicamente rappresentato la ‘purezza’ della donna o della ragazza. L’operazione, che veniva ancora seguita in alcune cliniche private, d’ora sarà proibita sia in caso di consenso che di costrizione, attraverso un emendamento aggiunto a un disegno di legge sulla salute. In più anche i test di verginità diventeranno illegali, poiché al pari dell’imenoplastica sono considerati forme di violenza contro le donne. Una forma di violenza La ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 1 febbraio 2022) Inl’imenoplastica diventa illegale.a tutti gli interventi e le procedure chirurgiche, consensuali o meno, per la ricostruzione dell’imene, con cui finora veniva ricostruita una ‘falsa’ membrana con lo scopo di ripristinare la. Il falso imene infatti, una volta ‘rotto’ durante il rapporto sessuale, avrebbe simbolicamente rappresentato la ‘purezza’ della donna o della ragazza. L’operazione, che veniva ancora seguita in alcune cliniche private, d’ora sarà proibita sia in caso di consenso che di costrizione, attraverso un emendamento aggiunto a un disegno di legge sulla salute. In più anche i test didiventeranno illegali, poiché al pari dell’imenoplastica sono considerati forme di violenza contro le. Una forma di violenza La ...

