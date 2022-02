Goggia, il preparatore alla Gazzetta: «Stiamo facendo il lavoro di 3 mesi in una settimana» (Di martedì 1 febbraio 2022) Sofia Goggia ha cominciato la seconda parte del suo recupero per l’infortunio, microfrattura della testa del perone e lesione parziale del legamento crociato del ginocchio sinistro, con la volontà di partecipare ai Giochi di Pechino che partiranno tra pochi giorni. Dopo la fase uno, sedute nel ghiaccio (per ridurre l’edema che preme sulla rotula) e attività in piscina, da qualche giorno la sciatrice si è spostata a Verona, come riporta la Gazzetta dello Sport, per aumentare il carico e prepararsi a tornare a gareggiare. Inizia la giornata con una seduta di fisioterapia, seguita da tre ore di lavoro in palestra. Pausa pranzo, poi tre ore di esercizi per la propriocezione, cioè per migliorare il senso di posizione e di movimento degli arti. Si continua con movimenti per disinfiammare le articolazioni e si chiude la giornata con i ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 febbraio 2022) Sofiaha cominciato la seconda parte del suo recupero per l’infortunio, microfrattura della testa del perone e lesione parziale del legamento crociato del ginocchio sinistro, con la volontà di partecipare ai Giochi di Pechino che partiranno tra pochi giorni. Dopo la fase uno, sedute nel ghiaccio (per ridurre l’edema che preme sulla rotula) e attività in piscina, da qualche giorno la sciatrice si è spostata a Verona, come riporta ladello Sport, per aumentare il carico e prepararsi a tornare a gareggiare. Inizia la giornata con una seduta di fisioterapia, seguita da tre ore diin palestra. Pausa pranzo, poi tre ore di esercizi per la propriocezione, cioè per migliorare il senso di posizione e di movimento degli arti. Si continua con movimenti per disinfiammare le articolazioni e si chiude la giornata con i ...

Advertising

Gazzetta_it : Goggia, corsa contro il tempo. Il preparatore: 'Ora il lavoro di 3 mesi in cinque giorni' - Eurosport_IT : Sofia #Goggia osa dove le altre non osano. Ecco perché può sognare Pechino, lo dice Matteo Artina che è stato suo p… - napolista : La sciatrice ha cominciato a Verona la fase due del recupero per Pechino, l’idea di partire per la Cina venerdì è t… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Goggia, corsa contro il tempo. Il preparatore: 'Ora il lavoro di 3 mesi in cinque giorni' - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: Goggia, corsa contro il tempo. Il preparatore: 'Ora il lavoro di 3 mesi in cinque giorni' -