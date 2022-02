Gli orologi che abbiamo amato alla Lvmh Watch Week

Leggi su gqitalia

(Di martedì 1 febbraio 2022): da tre anni è ormai questo il primo appuntamento dell'anno per i fanatici dell'orologeria. Curiosi, interessanti o stravaganti: Bulgari, Hublot, Tag Heuer e Zenith non si sono risparmiati nell'offrire novità pronti a soddisfare ogni tipo di richiesta... Hublot Big Bang Integral Time Only – il classico inaspettato Ci ha abituatostravaganza, maHublot spariglia le carte e sorprende i suoi hublotisti con un modello dal design insolitamente «minimalista»: il Big Bang Integral Time Only. Per la prima volta, la maison introduce in questa collezione una versione uno con movimento automatico solo tempo (con datario a finestrella). Guardando la sua estetica complessiva, la cassa risulta più ...