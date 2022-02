Giusy Ferreri racconta il dramma della malattia | “Sfogavo nella musica”

Leggi su zon

(Di martedì 1 febbraio 2022)serata iniziale di Sanremo si esibirà per ultima e la preoccupazione diè quella di non esser vista da sua figlia: “Mi è capitato sia prima, due volte, che ultima. Mi spiace un po’ per mia figlia che sicuramente non mi vedrà a quell’ora.”prima puntata di ‘Oggi è un altro giorno’ dedicata al Festival,, in collegamento, si èta tra amori eAll’età di otto anni le è stata diagnosticata la sindrome di Wolff-Parkinson-White, in seguito ad uno svenimento: “Fragilità di bambina? Ricordo che non potevo vivere come gli altri miei compagni di classe le ore di attività fisica, e man mano che crescevo ho trovato un grande ...