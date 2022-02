Giovani tifosi parlano di Salernitana sognando di rimanere in serie A (Di martedì 1 febbraio 2022) di Marco De Chiara Mancano 5 giorni alla sfida all’Arechi tra la Salernitana e Spezia.?Una gara che in tanti sperano, possa segnare il ritorno alla vittoria della compagine granata, dopo le due sconfitte con la Lazio e con il Napoli.?Forte dei nuovi acquisti fatti dal neo presidente Danilo?Iervolino, i tifosi, si augurano che la Salernitana scenda in campo dimostrando tutta la sua voglia di lottare per rimanere in serie A.?Ed è proprio a due Giovani tifosi dei granata che abbiamo chiesto un opinione in merito alla squadra. Alessandro Labonia e Angelo Scotillo, entrambi ragazzi di 16 anni appassionati della squadra della propria città, non si perdono una partita e seguono tutto quello che riguarda i granata con tanta attenzione. “Una passione che porto dentro da ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 1 febbraio 2022) di Marco De Chiara Mancano 5 giorni alla sfida all’Arechi tra lae Spezia.?Una gara che in tanti sperano, possa segnare il ritorno alla vittoria della compagine granata, dopo le due sconfitte con la Lazio e con il Napoli.?Forte dei nuovi acquisti fatti dal neo presidente Danilo?Iervolino, i, si augurano che lascenda in campo dimostrando tutta la sua voglia di lottare perinA.?Ed è proprio a duedei granata che abbiamo chiesto un opinione in merito alla squadra. Alessandro Labonia e Angelo Scotillo, entrambi ragazzi di 16 anni appassionati della squadra della propria città, non si perdono una partita e seguono tutto quello che riguarda i granata con tanta attenzione. “Una passione che porto dentro da ...

Advertising

MarcelloChirico : #Paratici criticato dai tifosi del #Tottenham ma sta soltanto riprendendosi giocatori GIOVANI che lui aveva preso p… - NetworkInquirer : RT @jvcntrx: per voi tifosi della Juve è inutile sognare i giovani prospetti che tanto non sanno che farsene. E non si citi De Ligt che è c… - kevincarta95 : RT @francescoceccot: 'Migliaia di giovani (tifosi Juventini) si svegliano la mattina e incominciano a fare...' - jvcntrx : per voi tifosi della Juve è inutile sognare i giovani prospetti che tanto non sanno che farsene. E non si citi De L… - vincenzino613 : @Daniele91Nap Napoli (Canè) - Milan (Biasiolo, Chiarugi): 1-2 23 dicembre 1973 Se buttavi uno spillo non cadeva a t… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovani tifosi Genoamania: la vera rivoluzione americana ... oggi gli americani hanno preferito puntare su una schiera di giovani di belle speranze, la cui ... Un aspetto che la maggioranza dei tifosi sembra aver compreso e condiviso. E questa se vogliamo è la ...

Sabatini: rientrato il caso Ribery. Ora ce la giochiamo Non faccio distinzioni tra vecchi e giovani ma tra giocatori forti e meno forti, noi abbiamo preso ... "Spero che tutti i nostri tifosi abbiano fiducia e forza da trasmettere alla nostra squadra a ...

Giovani tifosi parlano di Salernitana sognando di rimanere in serie A Cronache Salerno Dalla Serie A al fallimento: “Zamparini per sempre con noi” Roma è rosanero. Nella capitale sbarcano 40 mila tifosi del Palermo per accompagnare la squadra alla gara, piazza di Spagna sembra piazza Politeama: ci sono tutti. Giovani e grandi: tutti con gli ...

Fumogeni e torce nello zaino Daspo per due tifosi del Lama Volevano andare a vedere la finale ed erano pronti a festeggiare: ma gli agenti li hanno trovati con 14 fumogeni e 9 torce a mano. Così per due giovani tifosi del Lama, è scattata la denuncia e il Das ...

... oggi gli americani hanno preferito puntare su una schiera didi belle speranze, la cui ... Un aspetto che la maggioranza deisembra aver compreso e condiviso. E questa se vogliamo è la ...Non faccio distinzioni tra vecchi ema tra giocatori forti e meno forti, noi abbiamo preso ... "Spero che tutti i nostriabbiano fiducia e forza da trasmettere alla nostra squadra a ...Roma è rosanero. Nella capitale sbarcano 40 mila tifosi del Palermo per accompagnare la squadra alla gara, piazza di Spagna sembra piazza Politeama: ci sono tutti. Giovani e grandi: tutti con gli ...Volevano andare a vedere la finale ed erano pronti a festeggiare: ma gli agenti li hanno trovati con 14 fumogeni e 9 torce a mano. Così per due giovani tifosi del Lama, è scattata la denuncia e il Das ...