Giovane insegnante che si è dato fuoco davanti alla caserma dei Carabinieri (Di martedì 1 febbraio 2022) La terribile vicenda dell’uomo che si è dato fuoco davanti alla caserma dei Carabinieri pare che abbia dietro di sé un lato piuttosto oscuro su cui purtroppo si sta cercando di fare luce in queste ore. Si tratta della disperazione che avrebbe messo in crisi l’uomo, rispetto a tutta la gestione politica della pandemia. Sta L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 1 febbraio 2022) La terribile vicenda dell’uomo che si èdeipare che abbia dietro di sé un lato piuttosto oscuro su cui purtroppo si sta cercando di fare luce in queste ore. Si tratta della disperazione che avrebbe messo in crisi l’uomo, rispetto a tutta la gestione politica della pandemia. Sta L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

m_ccini : RT @daniela58820341: IL VERGOGNOSO TG3 A LIBRO PAGA DEL PDC RICORDA LA MORTE DI TITO STAGNO COMMENTATORE SBARCO SULLA LUNA E NON IL GIOVANE… - aifosatir : Non era no vax, il giovane insegnante che si è dato fuoco a Rende - TGR Calabria - annalisapanello : RT @ilciccio67: Lo sciacallaggio che i novax stanno facendo sul giovane insegnante che si è dato fuoco è una delle cose più ripugnanti cui… - piero_aurelio : RT @daniela58820341: IL VERGOGNOSO TG3 A LIBRO PAGA DEL PDC RICORDA LA MORTE DI TITO STAGNO COMMENTATORE SBARCO SULLA LUNA E NON IL GIOVANE… - PerNiko : @HartmutGrun @agostic70 @DaWolf12446879 ??„ giovane insegnante di 33 anni che per protesta e disperazione per essere… -