Gigi D’Alessio | il video lo inchioda “Beccato mano nella mano con l’amante” | lo scoop dopo la nascita del figlio Fan sotto choc | Chi è

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il famosissimo cantante napoletano, ripresocon. Sul web circolano le prove della sua colpevolezza: ecco tutti i dettagli su quanto accaduto. Negli ultimi giorni il suo nome è stato sulla bocca di tutti i suoi fan e non, il tutto reso possibile grazie alladi suo, oggi però la situazione cambia completamente. Come ben saprete il cantante ha alle sue spalle innumerevoli anni di carriera, il successo riscontrato con il passare del tempo lo ha reso una vera star. I suoi pezzi ci hanno accompagnati nel lungo percorso della nostra vita, facendoci sentire sensazioni indimenticabili. I brani cantanti insieme alla sua ex Anna Tatangelo ci hanno fatto letteralmente sognare ...