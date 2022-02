GfVip, Soleil insulta Manila durante la pubblicità: ‘smetti di fare la….’ (Di martedì 1 febbraio 2022) Il rapporto tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge sembra essersi logorato, soprattutto da quando è entrata nella casa Delia Duran. LEGGI ANCHE : — GfVip, Manila sarà squalificata dopo il gesto verso Soleil? L’ex Miss Italia è stata quella più solidale proprio nei confronti di Delia, schierandosi dalla parte della “moglie ferita”. Ora però che il teatrino va avanti da settimane, è difficile rimanere dalla parte di una donna che non accetta certi atteggiamenti del marito e poi professa il tanto citato “amore libero”. Senza contare il continuo “lo lascio, no lo perdono” che Delia mette in scena continuamente. https://twitter.com/svarionix/status/1488302657177628675https://twitter.com/svarionix/status/1488304016719335424Manila dalla parte di Delia, Soleil sbotta La ... Leggi su funweek (Di martedì 1 febbraio 2022) Il rapporto traNazzaro eSorge sembra essersi logorato, soprattutto da quando è entrata nella casa Delia Duran. LEGGI ANCHE : —sarà squalificata dopo il gesto verso? L’ex Miss Italia è stata quella più solidale proprio nei confronti di Delia, schierandosi dalla parte della “moglie ferita”. Ora però che il teatrino va avanti da settimane, è difficile rimanere dalla parte di una donna che non accetta certi atteggiamenti del marito e poi professa il tanto citato “amore libero”. Senza contare il continuo “lo lascio, no lo perdono” che Delia mette in scena continuamente. https://twitter.com/svarionix/status/1488302657177628675https://twitter.com/svarionix/status/1488304016719335424dalla parte di Delia,sbotta La ...

