Gf Vip, la sorpresa di Manuel per Lulù nel giorno di San Valentino: cosa potrebbe succedere (Di martedì 1 febbraio 2022) Dopo l'uscita dalla casa di Manuel per motivi strettamente legati alla salute, Lulù è rimasta in gioco senza la sua dolce metà ma con una grande amore nel cuore: ora attende una sorpresa per San ... Leggi su leggo (Di martedì 1 febbraio 2022) Dopo l'uscita dalla casa diper motivi strettamente legati alla salute,è rimasta in gioco senza la sua dolce metà ma con una grande amore nel cuore: ora attende unaper San ...

Advertising

Mariate95487054 : RT @leggoit: Gf Vip, la sorpresa di Manuel per Lulù nel giorno di San Valentino: cosa potrebbe succedere - IsaeChia : #GfVip 6, Lulù Selassié spera in una sorpresa di Manuel Bortuzzo per San Valentino: “Mi aveva detto che…” La princ… - leggoit : Gf Vip, la sorpresa di Manuel per Lulù nel giorno di San Valentino: cosa potrebbe succedere - APmagazineit : Gianmaria Antinolfi lascia il GF VIP. #gfvip #grandefratellovip #gianmaria #gfvip6 - infoitcultura : 'Grande Fratello Vip', anticipazioni puntata del 31 gennaio: la sorpresa di Biagio D'Anelli a Miriana Trevisan -