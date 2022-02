GF Vip, in casa c’è un concorrente che va con le escort: ecco cosa è emerso (FOTO) (Di martedì 1 febbraio 2022) Il GF Vip continua ad essere tra gli argomenti di gossip più discussi del momento e in queste ore è trapelata una segnalazione su un concorrente che, a quanto pare, ha una passione per le escort. A sganciare questa bomba è stata l’influencer Deianira Marzano attraverso il suo account di Instagram. La donna chiaramente, non L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 1 febbraio 2022) Il GF Vip continua ad essere tra gli argomenti di gossip più discussi del momento e in queste ore è trapelata una segnalazione su unche, a quanto pare, ha una passione per le. A sganciare questa bomba è stata l’influencer Deianira Marzano attraverso il suo account di Instagram. La donna chiaramente, non L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che la VIP che può tornare nella Casa è... SOLEIL! #GFVIP o - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che può continuare a rimanere nella Casa è... Giucas! #GFVIP - SabryFreak17 : Ma far entrare Biagio nella casa a che pro ? Non ha senso , ormai è uscito.. boh questo e un gf che non capirò mai… - carloni_ilaria : RT @GrandeFratello: Il pubblico ha deciso che il VIP che può continuare a rimanere nella Casa è... Giucas! #GFVIP - carloni_ilaria : RT @GrandeFratello: Il pubblico ha deciso che la VIP che può tornare nella Casa è... SOLEIL! #GFVIP o -