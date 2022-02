GF Vip, Delia Duran ha un copione nascosto? La verità di Manila Nazzaro (Di martedì 1 febbraio 2022) Nella casa del GF Vip 6 si è diffusa la voce che Delia Duran nascondesse qualcosa nell’armadio e qualcuno tra i concorrenti ha pensato che si trattasse del famigerato “copione” che più volte la modella è stata accusata di avere. Sulla questione è intervenuta Manila Nazzaro, che avrebbe sbirciato proprio nell’armadio di Delia. Delia Duran: il copione nascosto Dopo le accuse di Soleil Sorge in merito alla presenza di un presunto copione di Delia Duran al GF Vip, la vicenda nella casa del reality show si è gonfiata a dismisura quando alcuni dei concorrenti hanno notato che Delia Duran nascondesse qualcosa nel suo armadio. Sulla vicenda è ... Leggi su cityroma (Di martedì 1 febbraio 2022) Nella casa del GF Vip 6 si è diffusa la voce chenascondesse qualcosa nell’armadio e qualcuno tra i concorrenti ha pensato che si trattasse del famigerato “” che più volte la modella è stata accusata di avere. Sulla questione è intervenuta, che avrebbe sbirciato proprio nell’armadio di: ilDopo le accuse di Soleil Sorge in merito alla presenza di un presuntodial GF Vip, la vicenda nella casa del reality show si è gonfiata a dismisura quando alcuni dei concorrenti hanno notato chenascondesse qualcosa nel suo armadio. Sulla vicenda è ...

