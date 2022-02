GF Vip | Delia Duran conquista la finale ma vuole lasciare la Casa | il pianto disperato

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 1 febbraio 2022) Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6 che l’ha vista diventare la prima candidata alla finalissima di marzo,ha avuto un crollo. Parlando con l’amica Manila Nazzaro, ha manifestato la volontà di andare a. “Queste tre settimane sono state meravigliose. Mi hanno fatto capire che devo amarmi. Per questo domani voglio uscire con la testa in alto. Voi che siete qui meritate più di me” ha dichiarato la modella venezuelana. E ancora: “Non ce la faccio a stare qua. Vi ringrazio di cuore perché è stata un’emozione fortissima. Sono riuscita a farmi conoscere per quella che sono, magari sono complicata. Ho un carattere complesso che porta alla discussione, al pregiudizio. L’importante è che sia uscito, da me, una comunicazione sincera e soprattutto di esempio per tutte quelle persone che hanno paura di parlare, di ...