GF Vip | Biagio non ha fatto la quarantena di 7 giorni? Ecco dov’era qualche giorno prima di entrare in casa da Miriana

(Di martedì 1 febbraio 2022) Il pubblico che segue con attenzione il GF Vip in queste ore si sta interrogando sul regolamento e sulle regole dida rispettaredi poterin. LEGGI ANCHE : — GF Vip, la sorpresa di Manuel per Lulù neldi San Valentino: cosa potrebbe succedere A far sorgeredubbio è stato l’ingresso speciale diD’Anelli. “Come mai entra ine ci sta una notte se giovedì/venerdì era a Mattino 5 e non in collegamento ma in studio?” si sono chiesti in tanti su Twitter. https://twitter.com/Lachi Yani/status/1488295051868446721https://twitter.com/Susy Susy/status/1488210524726870024https://twitter.com/jess always/status/1488300669119483905D’Anelli e la...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vip Biagio

... perche la trevisan non uscirà dalla casa di Cinecittà, però stasera sicuramente l'ex di Non è la Rai è pronta a riceve la sorpresa che aspetta da tempo: il suoD'Anelli torna al Gf. Notte ...Romantica sorpresa per Miriana Trevisan nella Casa del Grande Fratello. La concorrente ritrova infatti l'ex coinquilinoD'Anelli , con il quale ha condiviso una parte di esperienza nel reality e creato una complicità evidente. Nella "nave dell'amore" i due si ...Il pubblico che segue con attenzione il GF Vip in queste ore si sta interrogando sul regolamento e sulle regole di quarantena da rispettare prima di poter entrare in casa. A far sorgere qualche dubbio ...Non proprio, perche la trevisan non uscirà dalla casa di Cinecittà, però stasera sicuramente l'ex di Non è la Rai è pronta a riceve la sorpresa che aspetta da tempo: il suo Biagio D'Anelli torna al Gf ...