GF Vip | “Alex Belli come Raz Degan” | l’analisi di un volto tv

(Di martedì 1 febbraio 2022) Anche quando è ormai fuori dal Gf vip,è al centro dell’attenzione mediatica per il triangolo che lo vincola alle gieffine Soleil Sorge e Delia Duran. Il poliamore che lo vede protagonista del reality viene ora paragonato al gioco che ha vissuto in solitaria in passato Raz, a L’isola dei famosi. A fare il parallelismo tra i due attori è Giovanni Ciacci in un intervento pubblico, in cui inoltre l’opinionista replica anche alle accuse di bullismo che il pubblico muove contro l’altra gieffina, Katia Ricciarelli. GF Vip, Antonio Medugno fuori ha ben tre donne che lo aspettano: di chi si tratta Il modello e tic-toker appena entrato nella Casa del Grande Fratello Vip 6 non sarebbe affatto singlesi mormora ...