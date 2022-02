Gf Vip 6 | Soleil Sorge non ha digerito la vittoria di Delia Duran al televoto | “Viene premiato il teatrino | sono esausta!”

Leggi su isaechia

(Di martedì 1 febbraio 2022) Una puntata molto difficile quella di ieri sera del Grande Fratello Vip 6, per, una delle prime entrate all’interno della Casa più spiata di Italia. Oltre infatti a essersi trovata invischiata nell’ennesimo confronto tra Alex Belli e, ha avuto una stilettata difficile da digerire da parte della modella venezuelana. Alinfatti, dove erano in sfida lei, Giucas Casella e la moglie di Alex Belli, un grande momento di sconforto che però, è stato alleggerito dalla presenza di Manila Nazzaro. Lo stesso momento ha vissuto, che si è detta stanca di avere mezza Casa contro, e, come se non bastasse, adesso anche il pubblico: Qua dentro mezza casa non mi sopporta e ricevo da loro soltanto cattiverie. Adesso però anche il pubblico preferisce una ...